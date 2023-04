Excelsior klopt Go Ahead Eagles en pakt cruciale punten in degradatiestrijd

Met een 2-1 thuisoverwinning op Go Ahead Eagles doet Excelsior goede zaken in de strijd tegen degradatie. Na een slordige eerste helft volgden de doelpunten elkaar in de tweede periode in rap tempo op. Na de openingstreffer van de ploeg van Marinus Dijkhuizen kwamen de Deventenaren al snel langszij, maar de 2-1 van Julian Baas bleek uiteindelijk wel genoeg voor de overwinning.





Bij Excelsior keerde publiekslieveling Marouan Azarkan na twee wedstrijden weer terug in de basis. De Rotterdamse thuisfans veerden op bij elke balaanraking van de rappe buitenspeler en schreeuwden met hem mee toen hij na een klein kwartier een strafschop claimde, maar een doelpoging voor de ploeg van Dijkhuizen liet nog even op zich wachten. Driouech kreeg wel de gelegenheid om Jeffrey de Lange te testen, maar schoof de bal eenvoudig in de handen van de keeper. In een slordige beginfase had Bobby Adekanye namens Go Ahead reeds een aardige doelpoging om zeep geholpen door te veel tijd te nemen voor zijn poging, waardoor Julian Baas de kans kon verijdelen.





Hij was niet de enige die zich met gevaar voor lijf en leden voor de bal gooide. Beide ploegen kregen de nodige uitbraakmogelijkheden, maar altijd zat er wel een been van de tegenstander tussen om een doelpoging te voorkomen. De vrije trap van de 20-jarige middenvelder was te hoog om geblokt te kunnen worden, maar spatte tegen de lat uiteen. Na een sterkere periode van Excelsior nam Go Ahead in de fase voor rust de dominantie over, maar pogingen van Bas Kuipers en Finn Stokkers waren te wild. De vrijstaande Mats Deijl was wel dichtbij, maar hij zag zijn poging goed gekeerd worden door Stijn van Gassel.





Go Ahead-keeper De Lange liet zich kort na rust van een minder goede kant zien. Wegens druk van verdediger Kik Pierie, die in het strafschopgebied beland was, gaf de 25-jarige keeper een zwakke pass richting zijn eigen defensie. De eerste poging van Pierie kon hij nog redden, maar de aangesnelde Driouech kon de bal vervolgens binnenschieten. Go Ahead ging vervolgens op zoek naar een snelle gelijkmaker en kreeg deze ook. Na een corner bracht Mats Deijl de bal ver in, werd de poging van Bas Kuipers nog gekeerd, waarna Willum Willumsson de bal vanaf twee meter binnenkegelde.





Lang konden de bezoekers echter niet genieten van deze verdiende gelijkmaker, want binnen vijf minuten stond Excelsior via Baas weer op voorsprong. Vervolgens moest Go Ahead het spel maken en ging de ploeg van René Hake opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. Doordat de bezoekers de nodige ruimtes weggaven en een goede eindpass misten, was de grootste dreiging echter van de Kralingers. Kenzo Goudmijn en invaller Reda Kharchouch kregen mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar zagen hun poging gekeerd worden. Mats Deijl vuurde in slotfase nog een goede volley af, maar zijn poging kon het lot van de bezoekers niet meer redden. Go Ahead moet door dit resultaat nog enigszins naar onderen blijven kijken, terwijl Excelsior goede zaken doet in de strijd tegen degradatie.



Man of the Match: Kik Pierie