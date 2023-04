FA deelt megaschorsing uit na wangedrag in wedstrijd tegen Ten Hag

Fulham kan de komende acht wedstrijden geen beroep doen op Aleksandar Mitrovic. De spits van de Londenaren misdroeg zich onlangs in de bekerwedstrijd tegen Manchester United en wordt dus hard gestraft. Manager Marco Silva mist op zijn beurt twee wedstrijden van zijn werkgever.

Fulham bracht drie weken geleden in de kwartfinales van de FA Cup een bezoekje aan United. Daar ging Mitrovic na een beslissing van de scheidsrechter helemaal door het lint. Hij gaf arbiter Chris Kavanagh en kon met een rode kaart vertrekken. Normaal gesproken staan er drie wedstrijden voor dermate gewelddadig gedrag. Dit keer vond de FA dat echter niet voldoende en dus kreeg Mitrovic liefst acht wedstrijden aan zijn broek.

De spits uit Servië krijgt ook een boete van 85.000 euro. Fulham moet als club zijnde een bedrag van 50.000 euro overmaken aan de FA, aangezien men er niet in is geslaagd om de eigen spelers in het gareel te houden. Mitrovic kan pas in de slotfase van de competitie zijn rentree maken bij Fulham. Als zijn schorsing achter de rug is, staan er voor the Cottagers nog drie wedstrijden in de Premier League op het programma.

Marco Silva

De spelers van Fulham missen manager Silva de komende twee wedstrijden langs de lijn. De trainer kreeg ook een schorsing aan zijn broek na zijn gedrag rond de wedstrijd tegen the Red Devils. Silva was witheet op de arbitrage en stak dat niet onder stoelen of banken. Hij mist de komende twee duels en moet een boete van minimaal 23.000 euro betalen. De Portugees ontkende wel dat hij een fles naar de grensrechter zou hebben gegooid.