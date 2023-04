FC Volendam schorst Ould-Chikh voor derde keer disciplinair dit seizoen

Bilal Ould-Chikh (25) ontbrak zaterdagavond bij FC Volendam tegen sc Heerenveen vanwege een disciplinaire schorsing en dat was al voor de derde keer (!) dit seizoen dat hij om die reden ontbrak bij de wedstrijdselectie.

Tegen FC Emmen maakte Ould-Chikh nog het winnende doelpunt als invaller en sprak trainer Wim Jonk al van een ’een beetje haat-liefdeverhouding’ met de oud-speler van onder meer FC Twente en Benfica. Eerder in het seizoen was hij al tweemaal geschorst geweest bij Het Andere Oranje, eenmaal vanwege een vermeend incident met assistent-trainer Matthias Kohler.

Jonk wilde bij he Noordhollands Dagblad ditmaal niet uitweiden over de reden van de afwezigheid van de excentrieke aanvaller. “Van de week maar weer een goed gesprek en dan zien we wel hoe verder”, liet hij ook de toekomst van de buitenspeler in het ongewisse.

De regionale krant weet niet of Ould-Chikh nog zal terugkeren in de selectie van FC Volendam, voor wie hij dit seizoen negentien officiële wedstrijden speelde. Zijn broertje Walid Ould-Chikh staat ook onder contract bij FC Volendam: de middenvelder kwam tot 23 officiële wedstrijden dit seizoen.