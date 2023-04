'Oproep op TikTok kwam geschorste Bilal Ould-Chikh duur te staan'

De reden achter de disciplinaire schorsing van Bilal Ould-Chikh lijkt bekend. Volgens NH Nieuws greep FC Volendam in nadat een TikTok-filmpje boven water kwam waarin het gevallen toptalent een oproep deed.

Ould-Chikh riep in het bewuste filmpje moslims op om in de nacht van vrijdag op zaterdag te gaan voetballen bij een moskee in Roosendaal. De 25-jarige aanvaller gaf aan zelf ook aanwezig te zullen zijn bij het toernooi dat tussen 00.00 en 03.00 uur plaatsvond.

En dat terwijl Ould-Chikh met Volendam zaterdag om 21.00 uur in de Eredivisie in actie moest komen tegen sc Heerenveen. Voor de aanvaller was er na zijn oproep geen plek in de spelersbus richting Friesland. Volendam legde hem, voor de derde keer dit seizoen, een disciplinaire schorsing op.

Ould-Chikh werd eerder dit seizoen uit de selectie gezet na een incident met assistent-trainer Matthias Kohler. Ook schorste Volendam hem een keer voor het niet nakomen van bepaalde afspraken. Of Wim Jonk van plan is om Ould-Chikh voor een derde keer in genade aan te nemen, is nog niet bekend.