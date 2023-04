Ould-Chikh ontkent reden van derde disciplinaire schorsing: 'Het zijn leugens'

Bilal Ould-Chikh is bij FC Volendam geschorst vanwege de deelname aan een nachtelijk voetbaltoernooi. De aanvaller van Het Andere Oranje was vrijdagnacht tussen 00.00 en 03.00 actief op een toernooi in Roosendaal bij een Moskee. Zaterdagavond moest hij met FC Volendam aantreden tegen sc Heerenveen. Zelf ontkent hij daar overigens geweest te zijn.

Dat schrijft NH Nieuws althans over de buitenspeler, die voor de derde keer dit seizoen tegen een disciplinaire schorsing aanliep. FC Volendam kwam er op een saillante manier achter: op een TikTok-filmpje deed Ould-Chikh een oproep aan moslims om te komen voetballen op het toernooi. Daarin vertelde hij dat hij er zelf ook bij zou zijn.

Door zijn deelname aan het toernooi voelde FC Volendam zich genoodzaakt om hem voor de derde keer dit seizoen te schorsingen. Ould-Chikh is overigens niet de enige Volendammer die te zien is in de TikTok-video, ook Benaissa Benamar en Walid Ould-Chikh doen een oproep om mensen te vragen. Zij geven echter aan niet aanwezig te zijn in Rotterdam. Ook Abdenasser El Khayati, Soufiane Touzani en Mounir El Hamdaoui spraken onder meer hun steun uit.

Ould-Chikh ontkent zelf bij Voetbalzone overigens de aantijgingen die rondgaan in de media. "Het zijn leugens, dit nieuws is echt verzonnen. Zonde dat dit zomaar geroepen wordt, want dit was de reden voor mijn schorsing helemaal niet", aldus de buitenspeler. Waarom hij wel al tegen de derde schorsing van het seizoen aanliep, wilde hij niet zeggen.

Dat het toernooi zo laat gehouden wordt, heeft vermoedelijk te maken met de Ramadan, die nog duurt tot donderdag 20 april. Tijdens het nachtelijk evenement (‘De Ramadan Cup’) werd geld opgehaald voor een islamitische begraafplaats in Roosendaal. Zonder Ould-Chikh ging FC Volendam zaterdag met 2-1 onderuit in het Abe Lenstra Stadion