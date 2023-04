FC Volendam zet reuzenstap naar lijfsbehoud: Cambuur is bijna gedegradeerd

FC Volendam heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Wim Jonk won in eigen huis met 2-0 van Cambuur en is zo goed als veilig. De bezoekers uit Leeuwarden moeten zich door de nederlaag zo goed als zeker neerleggen bij degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur moest het stellen zonder de geschorste aanvoerder Alex Bangura. Zijn plaats werd ingenomen door Sekou Sylla en juist hij leidde met een verkeerde terug kopbal de 1-0 van FC Volendam in. Uit de door de linkervleugelverdediger weggegeven hoekschop kopte Damon Mirani in twee instanties en via SC Cambuur-doelman (en ex Volendammer) Robbin Ruiter raak. Het was meteen het enige noemenswaardige moment in de eerste helft waarin verder alleen de twee noodgedwongen wissels van FC Volendam-trainer Wim Jonk opvielen. Gaetano Pio Oristanio en Brian Plat konden vanwege een blessure niet verder en werden afgelost door Francesco Antonucci en Deron Payne. Dat SC Cambuur met een achterstand richting kleedkamer ging was niet verdient. De bezoekers hadden het beterere van het spel, zonder overigens tot kansen te komen.

Jonk liet de onzichtbare Henk Veerman in de kleedkamer achter waardoor Robert Mühren zijn opwachting mocht maken tegen zijn vorige werkgever. Mühren was nadrukkelijker aanwezig dan zijn concurrent en verzorgde de assist bij de Daryl van Mieghem. De invaller deed dit echter vanuit buitenspelpositie waardoor SC Cambuur nog in de wedstrijd bleef. Na de pauze won het duel wel aan amusementswaarde, over en weer waren er kansen. Robert Mühren kreeg een prima kans op de 2-0, maar schoot de bal vrij voor De Ruiter in het zijnet. Het schot van Francesco Antonucci mocht er ook zijn. De Ruiter redde echter minstens zo fraai.

Met de overwinning slaat FC Volendam een bres van vijf punten naar FC Emmen dat op een play-off-plaats staat om de Eredivisie-status te verlengen. Directe degradatie is met een marge van dertien punten op nummer voorlaatst FC Groningen afgewend. SC Cambuur lijkt dit lot vrijwel zeker te moeten ondergaan. Om in de laatste vier duels een marge van negen punten met FC Emmen goed te maken is een wonder nodig. Bovendien zullen de Friezen dan weer moeten gaan scoren. Dat lukte dit seizoen nog maar 21x en in de laatste drie duels helemaal niet. Het laatste SC Cambuur-doelpunt dateert alweer van 1 april.

Man of the Match: Damon Mirani