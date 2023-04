Feest in Almere dankzij doelpunt in extremis, Van Duiven sloopt Roda JC

Almere City heeft maandagavond de derde periodetitel gewonnen. De ploeg van Alex Pastoor won in extremis van Jong FC Utrecht en verzekerde zich zodoende van een plek in de nacompetitie. Jong PSV haalde uit tegen Roda en ook De Graafschap deed goede zaken in de Keuken Kampioen Divisie.

Almere City staat op een keurige derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en kent een uitstekend seizoen. De ploeg van Alex Pastoor is zo goed als zeker van de nacompetitie en kon het seizoen maandagavond nog meer glans geven. Almere kon namelijk bij winst op hekkensluiter Jong FC Utrecht de derde periode winnen. Bij een verliespartij verzekerde NAC Breda zich van de periodewinst.

Zoals verwacht had Almere de hele wedstrijd het overwicht, maar aan doelpunten kon de ploeg maar niet komen. Toen de wedstrijd op zijn einde liep en er bij NAC al stilletjes gehoopt werd op puntverlies, viel de goals alsnog. Aanvoerder Damian van Bruggen stond op de goede plek na een corner en zette Almere in de 88ste minuut op voorsprong. Wessel Kooy dook nog één keer gevaarlijk op voor het Almere-doel, maar de thuisploeg overleefde en sleepte de overwinning over de streep. Zodoende gaat de derde periode dus naar Almere en moet NAC alle zeilen bijzetten om play-offs-voetbal te bewerkstelligen.

Van Duiven sloopt Roda

Jong PSV heeft maandagavond met dikke cijfers gewonnen van Roda JC (5-1). Die grote uitslag had de ploeg van Adil Ramzi voor een groot deel te danken aan spits Jason van Duiven. De 18-jarige aanvaller was met drie goals en één assist de grote man aan de zijde van de Eindhovense beloftenploeg. Al na zes minuten bracht Van Duiven zijn ploeg op voorsprong. Nadat Isaac Bababi de voorsprong verdubbelde was het tien minuten voor rust weer de beurt aan Van Duiven. Ook na rust bleef de talentvolle spits doorrazen en voltooide hij zijn hattrick. Om het nog mooier te maken gunde Van Duiven ploeggenoot Mo Nassoh ook nog een doelpunt. Niek Vossebelt redde namens het dramatische Roda de eer.

Ook De Graafschap heeft maandagavond goede zaken gedaan in de KKD. De Superboeren wonnen de lastige uitwedstrijd bij Jong AZ en zijn zodoende helemaal terug in de strijd om een plekje in de play-offs. Alexander Büttner benutte kort voor rust een strafschop en dat was voldoende voor de overwinning.

Andere uitslagen:

Jong Ajax – FC Dordrecht 4-1