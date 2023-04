Feyenoord-aanhanger (32) weer op vrije voeten, maximale straf bekend

Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 32-jarige man die woensdag werd aangehouden in De Kuip officieel wordt verdacht van mishandeling van Ajacied Davy Klaassen. De man moet zich daarvoor verantwoorden bij de politierechter.

Nog tijdens het duel tussen Feyenoord en Ajax werd de man, woonachtig in het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen, aangehouden door de politie. Inmiddels is hij weer op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces, zo meldt het OM. Door zijn actie, waarbij Klaassen een hoofdwond opliep, werd het duel in de halve finale van de KNVB Beker een half uur stilgelegd.

Op mishandeling staat in Nederland een maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van de vierde categorie, wat neerkomt op een bedrag van maximaal 22.500 euro.

Artikel gaat verder onder video

Gebiedsverbod

Hoewel de verdachte het vervolg van zijn zaak in vrijheid mag afwachten, is hem wel een gebiedsverbod opgelegd. Dat houdt in dat hij niet in of rond álle Nederlandse stadions mag komen. Het verbod gaat twee uur vóór een wedstrijd in en loopt twee uur na het laatste fluitsignaal af.

Bedreiging

De verdachte wordt sinds het incident van woensdag online 'ernstig bedreigd', meldt het OM bovendien. 'Dit wordt actief gemonitord', schrijft het dan ook. 'Dat dit incident heftige emoties oproept is een feit, maar we wijzen erop dat het bedreigen van personen of voor eigen rechter spelen een strafbaar feit is', waarschuwt het OM.

