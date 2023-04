Feyenoord-fans definitief niet naar AS Roma, UEFA komt met tegenzet in De Kuip

Feyenoord kan toch géén uitsupporters meenemen voor het duel in de kwartfinale van de Europa League. Andersom zullen er ook geen Romeinen mee naar Rotterdam mogen. Dat besluit hebben de Italiaanse autoriteiten en de UEFA (in die volgorde) genomen.

‘Naar aanleiding van een besluit van de Italiaanse autoriteiten om Feyenoord-supporters te weren tijdens de return in Rome heeft UEFA Feyenoord opdracht gegeven om dan ook geen kaarten te verkopen aan supporters van AS Roma voor de heenwedstrijd in De Kuip’, schrijft Feyenoord op de clubsite.

Dat is tegenvallend nieuws, omdat Feyenoord had ingezet om in elk geval een kleine hoeveelheid supporters (zo’n 1200) mee te nemen naar Italië. Omdat het de vorige keer misging tussen beide supportersgroepen in Rome, was er angst voor nieuwe rellen. Door dat idee werd door de autoriteiten in Rome uiteindelijk een streep gezet, waardoor de UEFA besloot dat ook De Kuip geen uitsupporters hoeft te laten tijdens het heenduel op 13 april.

Dat betekent overigens wél goed nieuws voor de thuissupporters van Feyenoord, zo laat de club in het statement weten. ‘Door de afwezigheid van uitsupporters zullen ook de (buffer)vakken op de Willem van Hanegem-tribune alsmede het uitvak in de verkoop gaan voor Feyenoord-supporters.’ De return van het tweeluik is op donderdag 20 april.