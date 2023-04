Feyenoord gaat eigen supporters straffen na Klassieker-incident

Feyenoord grijpt hard in na de uit de hand gelopen Klassieker tegen Ajax. Volgens 1908.nl zullen in de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League geen supporters in Vak Z van De Kuip worden toegelaten.

De halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax werd woensdagavond ontsierd door een incident waarbij Klaassen een hoofdwond opliep. De middenvelder van Ajax werd in de 62ste minuut geraakt door een aansteker, waarna scheidsrechter Allard Lindhout besloot de wedstrijd tijdelijk te staken.

Hoewel de vermeende dader is opgepakt, heeft Feyenoord in de uren na de wedstrijd tegen Ajax besloten om volgende week tegen AS Roma Vak Z te sluiten. Met deze maatregel hopen de Rotterdammers een mogelijke herhaling van het incident te voorkomen.

Tickets voor het betreffende vak waren al in de verkoop gegaan voor seizoenkaarthouders, wat betekent dat er al kaarten waren afgenomen. Het is nog onduidelijk of deze supporters worden verplaatst naar een ander vak of dat er een andere oplossing komt.