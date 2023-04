Feyenoord laat voeten spreken tegen weerloos RKC Waalwijk

Feyenoord heeft na een moeilijke week met een hoop tumult tegen RKC Waalwijk laten zien waarom het bovenaan staat in de Eredivisie. In de eigen Kuip werd RKC Waalwijk met gemak over de knie gelegd en met 5-1 verslagen. Santiago Giménez was weer uiterst belangrijk voor de Rotterdammers en tekende in dit duel aan voor zijn tiende Eredivisie-doelpunt.

Na het bewogen bekerduel tegen Ajax was er voor Feyenoord maar één doel vanavond: het goede gevoel van de competitie weer doorzetten en de wedstrijd tegen RKC winnend afsluiten. En dat werd al snel bewerkstelligd. Het ‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag?’ klonk meermaals na de eerste twee doelpunten die elkaar rap opvolgden.

Artikel gaat verder onder video

Waar Mats Wieffer bij een 0-0 stand de bal vanuit een hoekschop nog hard tegen de paal kopte, kon hij niet veel later een dribbel inzetten om de achterlijn te halen. Zijn lage voorzet werd aangeraakt door Yassin Oukili, waardoor Etienne Vaessen kansloos achterbleef. Een minuut later lag de bal alweer in het net. Een schot van Santiago Giménez eindigde tegen de paal, waarna Igor Paixão de rebound kon benutten voor de 2-0.

Zo zat Feyenoord al snel op rozen en kon het gaan werken aan het doelsaldo. En dat leek de man te doen die even ervoor net niet wist te scoren. Giménez leek heel lichtjes de voorzet van Quilindschy Hartman te toucheren, wat genoeg was om Vaessen te verschalken. Uit de beelden kon niet worden vastgesteld dat Giménez eraan had gezeten en dus kwam het doelpunt op naam van Hartman. De ruststand werd daarmee bepaald op 3-0.

Het was voor de trainer van RKC Waalwijk, Joseph Oosting, tijd om even flink in te grijpen. Met drie nieuwe namen verscheen RKC aan de aftrap voor de tweede helft. Maar dat leverde niets op. Feyenoord combineerde erop los en Giménez had een wonderschone assist in huis op Igor Paixão die al snel in de tweede helft zijn tweede doelpunt van de avond maakte en de stand op 4-0 zette. Uiteindelijk mocht Giménez ook zelf nog op het scoreformulier terechtkomen. Na een uur spelen zette hij de 5-0 op het scorebord op aangeven van Orkun Kökçü.

Arne Slot kon met die marge lekker gaan wisselen en dat zorgde wel even voor wat concentratieproblemen bij de Rotterdamse defensie, waardoor Julen Lobete de 5-1 binnenschoof. Met de wisselspelers in het veld wist Feyenoord vervolgens niet meer tot scoren te komen, maar al met al was het voor Feyenoord een zorgeloze avond en een uitstekende generale voor de wedstrijd van aanstaande donderdag tegen AS Roma voor de Europa League.