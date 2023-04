Frank de Boer geeft vette knipoog: 'Ach, dat doe ik graag voor mijn kinderen'

Frank de Boer heeft geen spijt van zijn debuut op TikTok. Dat de video zo vaak zou worden bekeken, had hij echter niet aan zien komen.

Vorige week dook een video op waarin De Boer tijdens een vakantie in Marbella een fles wijn voor zijn dochters ontkurkt en 'Money, Money, Money' van ABBA playbackt. 'Wanneer je vader nog steeds de vakantie betaalt terwijl je al een twintiger bent', is de tekst van dochter Beau bij de video.

De video werd woensdagavond laten zien in de studio van Viaplay. "Ik wist niet dat het zo'n hit zou worden", lachte de clubloze trainer. "Of ik er spijt van heb? Nee, helemaal niet. Mijn dochters lieten een filmpje zien van iemand die dat deed. Ze zeiden: dat gaan we ook doen. Waarop ik zei: als jullie dat willen en als ik jullie meer volgens kan laten krijgen, dan doe ik dat."

Presentator Bart Nolles wilde weten of De Boer het niet erg vindt dat hij 'voor lul staat'. "Ach, dat doe ik graag voor mijn kinderen", sloot de oud-bondscoach van het Nederlands elftal het onderwerp af.