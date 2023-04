Gaat Koeman twijfelen na krankzinnige statistiek Verbruggen? 'Beste Nederlandse keeper op dit moment'

Ronald Waterreus is van mening dat Bart Verbruggen nu al de beste keeper van Nederland is. De twee kennen elkaar al een tijdje en de oud-keeper van onder meer PSV vergelijkt de sluitpost al zelfs met een oud-speler van Liverpool.

Waterreus en Verbruggen kennen elkaar dus en hebben ook nog eens hetzelfde meegemaakt. “Ik ken hem een paar jaar al. Ik heb hem op redelijk jonge leeftijd leren kennen en gewoon persoonlijk contact gehouden”, vertelt de analyticus bij Rondo. “In zijn privéleven is het een en ander gebeurd. Hij heeft zijn vader vrij jong verloren, dat is mij ook ooit helaas overkomen. Daardoor hebben we een vriendschappelijke band. Zo mag ik het denk ik wel noemen.”

Op jonge leeftijd speelt Verbruggen al alles bij Anderlecht en nog niet zo lang geleden hield de Nederlander drie penalty’s tegen in de Conference League-wedstrijd Ludogorets. “Hij is echt zo goed. Deze jongen is gewoon niet te stoppen. Ik sprak met Jan Vennegoor (of Hesselink, red) vorige week. Toen zei ik dit is Sander Westerveld, alleen dan nog even beter. Sander Westerveld was ook zo’n keeper, die had alles. Het lichaam, fysiek, uitstraling. Dat heeft Bart ook, alleen is Bart nog iets beter. Niet dat ik Sander ook maar iets tekort zou willen doen.”

“Precies als jij zegt, hij (Westerveld, red) heeft wel de UEFA-cup gewonnen. Maar Verbruggen heeft de rust. Als ik met die jongen praat, dan voelt het niet als een jongen van twintig jaar, maar een volwassen kerel van dertig. Die weet precies wat hij wil. Ik denk dat hij op dit moment al de beste Nederlandse keeper is.”

Naar verluidt heeft het Burnley van Vincent Kompany interesse in de kunsten van de Anderlecht-goalie. “Daar gaat hij al niet meer naartoe”, geeft Waterreus aan. “Dat is al een gepasseerd station. Kompany, als coach van Anderlecht, heeft hem op zijn achttiende al de play-offs laten spelen. Toen was Timon Wellenreuther, die vorige week de competitie besliste voor Feyenoord, de eerste keeper van Anderlecht. Anderlecht heeft bewust gekozen om hem te behouden deze zomer en dat gaat ze deze zomer of anders de zomer erop geen windeieren leggen.”

Opvallende statistiek

Verbruggen heeft het in de laatste zes wedstrijden goed gedaan bij Anderlecht, want op basis van de statistieken had hij normaliter ongeveer acht goals moeten incasseren. In deze wedstrijden kreeg de oud-keeper van NAC Breda maar één goal tegen.