Gefronste wenkbrauwen bij Vandaag Inside: 'Hoe klein kun je zijn?'

De mannen van Vandaag Inside vinden dat José Mourinho een slechte winnaar is. De trainer van AS Roma deed donderdagavond de wenkbrauwen fronsen door na de 4-1 zege op Feyenoord in de catacomben de longen uit zijn lijf te schreeuwen tegen Arne Slot.

De beelden van de schreeuwende Mourinho werden vrijdagavond getoond bij de talkshow. "Dit is de grote Mourinho, hè", introduceerde Wilfred Genee het filmpje. "Hoe klein kun je zijn?", vroeg de presentator zich af. "Dat zijn momenten waarop je hoopt dat John de Wolf erbij staat. Die had hem een lik op zijn kin gegeven", lachte René van der Gijp.

Waar Mourinho zijn emoties niet onder controle had, liet Slot zich niet tot een reactie ontlokken. "Gelukkig zit Slot niet zo in elkaar, maar je kunt een trainer hebben die dit niet pikt. Waarom doet die man dit? Wees blij dat je met 4-1 hebt gewonnen en respecteer je tegenstander. Die moet het met veel minder geld doen, hè", aldus Johan Derksen.

De woorden van Mourinho maakten weinig indruk op Slot, zo bleek toen de trainer van Feyenoord vlak na de opmerkelijke confrontatie ESPN te woord stond. "Je weet hoe het in de Italiaanse media gaat. Je weet hoe goed Mourinho erin is om een manier te vinden om zijn spelers op scherp te zetten. Hij vond dat wij, of misschien ik, wat vaker naar Roma moest kijken in plaats van alleen naar Napoli en Manchester City", zei hij.