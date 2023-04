De beelden: Mourinho schreeuwt richting Slot in catacomben

José Mourinho schreeuwde na de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma naar Arne Slot. Beide trainers bevestigden dat Mourinho aan Slot het advies gaf om vaker naar Roma te kijken in plaats van naar Napoli en Manchester City. Op welke toon hij dat deed is nu ook duidelijk: Mourinho schreeuwt hard richting zijn collega-trainer, terwijl andere personen van Roma ook uitdagende dingen roepen.