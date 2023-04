Mourinho heeft na afloop pijnlijke boodschap voor Slot in catacomben

Een uitbundige José Mourinho had na de wedstrijd tegen Feyenoord een boodschap voor Arne Slot. De trainer van AS Roma droeg zijn collega op om minder waarde te hechten aan het spel van ploegen als Manchester City en Napoli, en meer waardering te hebben voor het voetbal van Roma.

Slot beaamde bij ESPN dat Mourinho hem even aansprak na de wedstrijd. "Je weet hoe het in de Italiaanse media gaat. Je weet hoe goed Mourinho erin is om een manier te vinden om zijn spelers op scherp te zetten. Hij vond dat wij, of misschien ik, wat vaker naar Roma moest kijken in plaats van alleen naar Napoli en Manchester City."

"Wellicht heeft hij daar gelijk in, want zijn team heeft vandaag op een geweldige manier gevochten en gestreden. Als je van dit Feyenoord kan winnen, dan moet je wel heel erg goed zijn", aldus Slot, die zijn ploeg complimenten gaf voor een 'heel mooie aanval' die geen doelpunt opleverde. "Maar ja, Mourinho zal mij leren dat voetbal niet op mooiheid van het spel gaat, maar om winnen, en ik kan 'm niet anders dan gelijk geven."

Mourinho beaamde de lezing van Slot na de wedstrijd. "Ik zei dat hij in plaats van Napoli en Manchester City moet kijken naar Roma, want hij heeft Roma niet goed genoeg bestudeerd. Dat is het. Maar het is een goede coach."