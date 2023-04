Johan Derksen is naar de kapper geweest, maar Wilfred Genee is niet onder de indruk van het resultaat. Zowel in de vooraankondiging van de uitzending van Vandaag Inside als aan het begin van het programma lachte Genee smakelijk om het nieuwe kapsel van zijn tafelgenoot. "Daar heeft hij tachtig euro voor betaald!", zei de presentator.

Wilfred komt niet meer bij om het kapsel van Johan! 🤣🤣#vandaaginside pic.twitter.com/uIiGY65VYK — Vandaag Inside (@vandaaginside) April 24, 2023