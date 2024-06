Stewart vol bewondering over PSV-aankoop: ‘Wat hij kan, wat hij ziet… Waanzinnig talent’

Earnest Stewart is ontzettend blij dat PSV langer tot zijn beschikking heeft. De aanvallende middenvelder maakte vorig jaar op huurbasis de overstap van Bayern München naar Eindhoven en liet al snel een dusdanig goede indruk achter, dat het voor de kampioen van Nederland geen vraag was of het hem langer binnenboord wilde houden. Volgens Stewart is Tillman een ‘waanzinnig’ talent en heeft hij zich niet alleen binnen de lijnen ontwikkeld.

De concurrentie op de nummer 10-positie bij PSV was in het afgelopen seizoen bijzonder groot. Peter Bosz had al vroeg in het seizoen niet alleen Guus Til en het talent Isaac Babadi tot zijn beschikking voor de positie achter de spits, maar ook Ismael Saibari en Tillman kunnen daar goed uit de voeten. Tillman kwam op huurbasis over van Bayern München en liet al snel zien waarom PSV hem er zo graag bij wilde hebben. De Amerikaan was in de eerste seizoenshelft niet altijd basisspeler, maar gaandeweg de tweede seizoenshelft was hij niet meer uit de basiself weg te denken.

Artikel gaat verder onder video

Tillman kan op meerdere posities uit de voeten en Bosz zag in hem uiteindelijk de ideale linksbuiten om het kampioenschap binnen te halen. Stewart is uiteraard blij met hoe Tillman zich binnen de lijnen heeft gemanifesteerd, maar is ook complimenteus over diens ontwikkeling buiten het veld. “Als je Malik ziet, de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt als speler, maar volgens mij ook als mens. Ik kende Malik natuurlijk al wat eerder vanuit het Amerikaans elftal. Het is een hele stille jongen”, zo vertelt Stewart in gesprek met het clubkanaal. “In het begin van het seizoen moest je de woorden er proberen uit te trekken en inmiddels doet hij interviews. Hij heeft zich als mens ontwikkeld en dat zie je dan ook weer terug op het veld.”

Tillman groeide langzaam maar zeker uit tot onmisbare schakel in het elftal van Bosz. In 39 wedstrijden in alle competities was hij uiteindelijk goed voor negen doelpunten en vijftien assists. “Ik vind het een waanzinnig talent. Wat hij kan, wat hij ziet, ook nog eens het scorend vermogen en de creativiteit die hij heeft”, is Stewart lovend over de elfvoudig international. De technisch directeur wijst tevens op de waarde van Tillman zónder bal. “Wat niet vaak en misschien niet in het begin is opgevallen, maar het aantal ballen dat hij herovert op het veld is echt ongekend als aanvallende speler. Malik is echt een groot talent waarmee we ontzettend blij zijn dat hij nog langer bij PSV blijft.”

‘Bijzondere’ deal met Bayern

PSV heeft Tillman voor een bedrag van twaalf miljoen euro definitief overgenomen van Bayern München, maar in de deal tussen de clubs zit een aantal ‘bijzondere’ clausules, zo schreef Rik Elfrink begin vorige maand. De Duitsers hebben een ‘terugkooprecht’ voor 35 miljoen euro bedongen. “Bijzonder aan de deal tussen Bayern en PSV is dat het terugkooprecht pas over twee jaar kan worden ingeroepen, volgens bronnen rond de situatie. Dat betekent dat PSV het met Tillman een ruime periode wil proberen alvorens hij misschien verkocht wordt”, zo klonk het destijds.

