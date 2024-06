Hugo Borst: 'Ik weet dat nog goed omdat het het hotelbed van Johan Derksen was'

Hugo Borst verwacht niet dat hij deze zomer een traan zal gaan laten om het Nederlands elftal, dat op zondag 16 juni met de groepswedstrijd tegen Polen begint aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. Oranje trapt het toernooi af met een wedstrijd in Hamburg, waar het zich in 1988 kroonde tot Europees Kampioen. Maar zelfs toen werd Borst niet emotioneel. Het ‘gekste’ wat hij tijdens die eindronde deed was juichen op het hotelbed van Johan Derksen.

Borst heeft zaterdagavond met verwondering zitten kijken naar het programma Wij houden van Oranje op SBS6. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf louter positieve woorden over het optreden van Ronald Koeman en zijn spelers, waar Borst vooral lovend is over de ‘toespraak’ van Marten de Roon. De middenvelder moet het EK wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan en richtte zich tot zijn ploeggenoten. “Ik was onder de indruk van de woorden die hij zorgvuldig koos, de opbouw van zijn peptalk. In simpel maar vlekkeloos Nederlands deed De Roon een gooi naar de virtuele hoofdprijs voor de meest welbespraakte Nederlandse voetballer aller tijden”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

De speech van De Roon leidde tot tranen bij Jack van Gelder. Bij Borst maakte het niet zóveel los. De columnist laat naar eigen zeggen al tijden geen traan meer om voetbal. “Na de verloren WK-finales van 1974 (ik was 12) en 1978 (16) moest ik ook huilen. Daarna heb ik om voetbal geen traan meer gelaten. Toch te veel een spelletje, denk ik”, zo klinkt het. Ook tijdens het EK van 1988 in Duitsland hield Borst het dus droog. “Tijdens het EK 1988 maakte ik als verslaggever van Voetbal International mijn debuut op een eindtoernooi. Het gekste wat ik toen heb gedaan, is keihard juichen op een hotelbed. In Stuttgart was dat. Ik weet dat nog goed omdat het het hotelbed van Johan Derksen was. Oranje kwam op 2-1. Derksen sprong mee, echt waar.”

“Is er iets mis met me? Dat de Braziliaanse beleving me vreemd is?”, vraagt Borst zich af. “Harstikke tof voor mijn Sparta-vriend Denzel Dumfries als Oranje Europees kampioen wordt, en Memphis Depay en de trotse moeder van de gebroeders Koeman gun ik zo’n hoofdprijs evenzeer. Maar chauvinisme is me finaal vreemd. Dat mijn wieg nou toevallig ergens tussen Crooswijk en Kralingen in Rotterdam stond en niet in Johannesburg, Bogota, Peking of Athene.”

