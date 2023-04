Genee: 'Wordt het een beetje onvriendelijk als Willem-Alexander naar Rotterdam gaat?'

Het is de mannen van Vandaag Inside niet ontgaan dat koning Willem-Alexander zich voor het eerst in het openbaar heeft uitgesproken over zijn voorliefde voor Ajax. Wilfred Genee vraagt zich af of dat over een kleine twee weken gevolgen gaat hebben.

Dan wordt in Rotterdam namelijk Koningsdag gevierd. "Wordt dat een beetje onvriendelijk als Willem-Alexander daar naartoe gaat?", vroeg Genee donderdagavond bij Vandaag Inside aan zijn tafelgenoten. "Nee joh", reageerde René van der Gijp.

"Gaan de mensen wel een beetje aardig doen?", wilde Genee vervolgens weten. Van der Gijp:. "Tuurlijk. Omdat hij gezegd heeft dat hij voor Ajax is? Ik neem toch niet aan dat er allemaal jongens van Feyenoord langs de kant staan. Er staan mensen die koningsgezind zijn, die vinden dat leuk dat hij daar een keer is."

Willem-Alexander vertelde in de podcast Door de ogen van de Koning dat zijn voetbalhart begon te kloppen toen hij als kind door een oude vriend van zijn grootvader werd meegenomen naar een wedstrijd van Ajax. "Cruijff beloofde mij in de pauze dat hij naar mij zou zwaaien vlak voordat hij een doelpunt zou scoren. Zo is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal."