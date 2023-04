David de Gea is op pijnlijke wijze in de fout gegaan in de Europa League-wedstrijd tussen Sevilla en Manchester United. De doelman zag er al niet goed uit bij de 1-0, toen hij een riskante pass verstuurde aan Harry Maguire, maar ging bij de 3-0 nog opzichtiger in de fout. De Gea kwam ver zijn doel uit, trapte mis en moest toezien hoe Youssef En-Nesyri daarvan profiteerde.

Dos horrores de De Gea ante la goleada del Sevilla pero en las portadas de revistas van a salir Maguire y Rashford… pic.twitter.com/vTFrlN3Hsg — 𝕽𝖊𝖕𝖑𝖎𝖐𝖎𝖘𝖙𝖆 ⭐🌟⭐ (@replikista) April 20, 2023