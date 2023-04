Maguire en De Gea stuntelen: blik van Ten Hag spreekt boekdelen

Manchester United is donderdagavond vroeg op achterstand gekomen tegen Sevilla. Dat had de ploeg van Erik ten Hag volledig aan zichzelf te wijten: doelman David de Gea speelde Harry Maguire, die weliswaar vroeg om de bal, aan in een benarde positie. Een pass van Maguire richting Aaron Wan-Bissaka werd vervolgens onderschept door Érik Lamela, waarna Youssef En-Nesyri plots voor De Gea stond: 1-0. Erik ten Hag keek vol ongenoegen toe.

Sevilla slaat snel toe 💥



Is dit een fout van Harry Maguire? 🤔



📺 ESPN 1#sevmun pic.twitter.com/rzFsjTyl0G — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2023