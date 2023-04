Gravenberch is ongeduldig: 'Volgend seizoen wil ik meer spelen'

Ryan Gravenberch is niet blij met de geringe speeltijd bij Bayern München en geeft aan dat hij niet nog zo’n seizoen wil draaien. Over een eventuele transfer wil de jonge middenvelder nog niet veel kwijt, maar dat het anders moet is een understatement.

In de afgelopen periode werd Gravenberch veel gelinkt aan Liverpool, maar daar wil de oud-Ajacied nog niet veel over kwijt. “Ik wacht wel af”, zegt de Oranje-international tegen Voetbal International. Het ongeduld is er wel bij de speler van Der Rekordmeister.

In het begin was het nog een kwestie van acclimatiseren, maar dat kan nu niet meer als excuus gebruikt worden. “In het begin heb ik natuurlijk moeten wennen hier. Een nieuwe omgeving. Alles gaat zoveel sneller, soms voelden trainingen gewoon als wedstrijden. Het is de Europese top, je kan geen moment verzaken. Maar voor mijn gevoel ligt dat wennen alweer een tijdje achter me.”

Het enige wat Gravenberch wil is speeltijd. “Een jaar trainen en spelen op topniveau is mooi en leerzaam. Alhoewel spelen, het is vooral trainen. Dat moet volgend seizoen anders, dan wil ik echt weer wekelijks aan spelen toekomen. Ik heb nog niet met de clubleiding gesproken, dus wacht wel af en zie wel wat er gaat gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat deze rol niet overeenkomt met mijn verwachtingen.”