Koeman onthult wie 'profiteert' van wegvallen Timber: 'Hij valt wel een beetje met zijn neus in de boter'

Het thuislaten van was de laatste knoop die bondscoach Ronald Koeman moest doorhakken, zegt hij woensdagmiddag tijdens de persconferentie waarop hij zijn 26-koppige definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland toelichtte. De middenvelder van Feyenoord kampt met een blessure, waarvan 'profiteert'.

"Er zijn spelers weggevallen die eigenlijk bij de groep hadden gezeten", doelt de keuzeheer op het ontbreken van de geblesseerden Marten de Roon en Mats Wieffer, die de afgelopen interlandperiodes steevast tot de spelersgroep behoorden. "Het is wel inherent aan het voetbal, dat je helaas spelers mist door blessures. We wisten dat, als dat in de laatste fase van het seizoen gebeurt, dat er dan pijnlijk een kruis doorheen gaat." In het geval van Timber viel de beslissing pas dinsdagavond, een dag voor de bekendmaking van de definitieve spelersgroep. "Op basis van wat de medische staf schetste. Hij zou waarschijnlijk een week tot tien dagen nog niet volledig fit zijn. Dat is te lang, ik heb niet voor niets gezegd dat ik voor twee jongens een uitzondering maak", zegt Koeman.

Volgens plan

Daarmee doelt de keuzeheer op Memphis Depay (die inmiddels wel weer minuten heeft gemaakt voor Atlético Madrid) en Frenkie de Jong. Op 21 april geblesseerd viel de middenvelder geblesseerd uit tijdens de Clásico tussen zijn club FC Barcelona en aartsrivaal Real Madrid en sindsdien niet meer in actie kwam. Het herstel van De Jong verloopt volgens Koeman 'volgens plan'. "Hij komt zich hier zaterdag melden, dan hebben we een duidelijker beeld, maar het gaat goed. Ja, ik ga er wel vanuit dat de eerste groepswedstrijd nog haalbaar is."

Neus in de boter

Omdat achter de naam van De Jong dus nog wel een vraagteken staat, was het meenemen van een extra middenvelder noodzakelijk. "Dan is het logisch dat je Ryan Gravenberch selecteert, lijkt me", legt Koeman uit waarom hij de oud-Ajacied meeneemt naar Duitsland. De middenvelder verruilde een vrijwel vaste plaats op de reservebank van Bayern München een jaar geleden voor een avontuur bij Liverpool, maar was bij de Engelse topclub vooral basisspeler in beker- en Europese wedstrijden. De bondscoach beaamt een suggestie van een journalist dat Gravenberch 'wel met zijn neus in de boter valt', doelend op de mindere fitheid van een deel van zijn concurrenten voor een plek op het middenveld.

