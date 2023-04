Groningen deelt gigantische straffen uit aan misdragende supporters en heeft slecht nieuws bij nieuw incident

FC Groningen heeft grote maatregelen getroffen voor de ‘supporters’ die zich hebben misdragen tijdens de thuiswedstrijden tegen SC Cambuur (0-1) en sc Heerenveen (0-2). Het gaat hier om de minder jarige jongeman die Jetro Willems een klap verkocht, en een man die het veld betrad tijdens de wedstrijd. Ook ontvangt de Trots van het Noorden alweer de vierde geldboete van het seizoen.

De KNVB legde de man die het veld bestormde tegen Heerenveen een landelijk stadionverbod van honderdvijftig maanden (12,5 jaar) en een boete van vierhonderdvijftig euro. De minderjarige jongen kreeg een stadionverbod van 126 maanden (10,5 jaar) en een boete van 250 euro.

Artikel gaat verder onder video

Verdubbeling

Omdat Groningen ten allen tijde hun spelers en medewerkers een veilige werkplek willen bieden, heeft club besloten om de stadionverboden lokaal te verdubbelen. Dit betekent dat de veldbestormer de komende vijfentwintigjaar geweerd wordt uit de Euroborg. De Willems-belager is 21 jaar niet welkom. Omdat het laatste geval minderjarig is, wil Groningen na afloop van zijn landelijk stadionverbod (126 maanden) een evaluatiemoment inbouwen om te beoordelen of zijn gedrag is verbeterd.

Het is niet de eerste keer dat Groningen dit seizoen een boete op de deurmat ziet verschijnen. De geplaagde club werd in korte tijd al vier keer gestraft voor incidenten in het stadion, waaronder het gooien van vuurwerk. Onlangs werd de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC Nijmegen nog gestaakt vanwege het gooien van een beker bier op de grensrechter. Mochten de supporters van de Trots van het Noorden zich nog een keer misdragen, is de club genoodzaakt om een wedstrijd te spelen zonder (een deel van het) publiek.