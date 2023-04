‘Guardiola deed FC Barcelona pijn en zette streep door transfer vleugelverdediger’

Bayern München sloeg in januari een grote slag door João Cancelo op huurbasis over te nemen van Manchester City. De Portugees was in eerste instantie op weg naar FC Barcelona. De seinen voor een vertrek naar het Spotify Camp Nou stonden op groen, ware het niet dat Pep Guardiola er uiteindelijk een stokje voor stak.

Cancelo was lang onomstreden bij Manchester City en groeide onder Guardiola uit tot een van de beste vleugelverdedigers in Engeland en het Europese continent. De Portugees raakte na het WK in Qatar echter zijn basisplaats kwijt. Cancelo was daarover niet te spreken en stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Dat leidde uiteindelijk tot een deal tussen Manchester City en Bayern München, dat Cancelo in januari op huurbasis naar Duitsland haalde.

Het had weinig gescheeld of Cancelo was in de tweede helft van dit seizoen actief geweest in de Spaanse competitie. FC Barcelona was gedurende de winterse transferwindow op zoek naar een nieuwe rechtsachter. Sergiño Dest was een paar maanden eerder op huurbasis vertrokken naar AC Milan, Sergi Roberto sukkelde met blessures en Hector Bellerín bleek geen moment een versterking. Dat was Cancelo natuurlijk wel geweest. Volgens het Spaanse Sport had de clubleiding van FC Barcelona een akkoord met Manchester City om Cancelo op huurbasis over te nemen, maar Guardiola stak daar naar verluidt een stokje voor.

Waarom is niet bekend. Opvallend is het wel. Niet in de laatste plaats omdat Cancelo eind januari wél toestemming kreeg om tijdelijk naar Bayern München te verkassen. Het huwelijk tussen Bayern en de Portugees is echter geen succes. Hij droeg weliswaar al zestien keer het shirt van Der Rekordmeister, maar een onbetwiste basisspeler is hij zeker niet. Het moet daarom nog blijken waar zijn toekomst ligt. Als we Sport moeten geloven heeft FC Barcelona de handdoek nog niet in de ring gegooid, maar de club betwijfelt of Guardiola komende zomer wél groen licht geeft voor een vertrek van de vleugelverdediger naar Catalonië.