Guardiola ontkent provocatie bij Liverpool-wissel

Manchester City-manager Pep Guardiola heeft zich niet populair gemaakt bij de achterban van Liverpool. De oefenmeester ging zaterdag enorm uit zijn dak na de gelijkmaker van zijn elftal tegen The Reds, wat voor verbazing zorgde in Engeland. Net op dat moment liep Liverpool-wissel Konstantinos Tsimikas namelijk langs de coach. Van een provocatie was volgens Guardiola echter geen sprake.

“Vraag maar aan Tsimikas of ik geen respect toonde”, reageerde Guardiola na de 4-1 overwinning op Liverpool op het incident. “Ik was op dat moment ontzettend gelukkig. Ik riep iets over hoe mooi ons doelpunt was.” De analytici in Engeland zagen het moment ook deels als provocatie en vroegen zich hardop waarom Tsimikas, die met zijn hand voor zijn mond voorbij liep, zich niet liet zien aan de Guardiola.

Voor de Catalaanse coach werd het een bijzondere wedstrijd, want het was zijn honderdste zege in eigen huis in de Premier League namens Manchester City. Daar had hij slechts 128 duels voor nodig en verzamelde er imponerende doelcijfers bij: 360 goals voor, 102 tegen. De manager zelf sprak na het duel vooral over zijn uitblinkende spelers.



Uitblinkers Manchester City

“Dit is de Jack Grealish die we wilden zien. De fans van Aston Villa kennen deze Jack”, zei hij over een van de absolute uitblinkers. “Het was voor hem vooral een kwestie van in zichzelf blijven geloven. Dat hij deel kan uitmaken van Manchester City. Bovendien krijgt hij momenteel meer minuten. Maar ook de periode dat hij niet speelde: hoe hij zich toen gedroeg, was uitzonderlijk.”

Ook John Stones kreeg de complimenten. “Samen met Rodri, Nathan Aké en Ruben Dias heeft hij een grote bijdrage gehad in ons teamproces. De manier waarop we vandaag speelden, was abijna perfect. Vanaf de eerste tot de laatste minuut tegen Liverpool, afgelopen seizoen onze grote rivaal”, aldus Guardiola.

🔥 Daar is de 𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗺𝗮𝗸𝗲𝗿!



⚽ Julian Alvarez schiet Manchester City na een heerlijke aanval weer op gelijke hoogte!



📺 https://t.co/2rjae6a1Aa#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #MCILIV pic.twitter.com/L2S6Qx9UHn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2023