Guardiola kraakt Engelse voetbalbond: ‘Ik weet niet hoe we vandaag hebben overleefd’

Pep Guardiola heeft zich zaterdagavond fel uitgelaten tegen de Engelse voetbalbond en het drukke speelschema. De trainer van Manchester City zag zijn ploeg in de halve finale van de FA Cup winnen van Chelsea, maar het ook fysiek zwaar hebben.

“Het is echt onacceptabel”, begint Guardiola bij BBC Sport. “Coventry, United en Chelsea hadden geen doordeweeks duel, maar ze laten ons vandaag spelen. Volgende week vrijdag (donderdagavond tegen Brighton, red.) zijn we beter.” Manchester City werd afgelopen woensdag in eigen huis na verlenging en strafschoppen uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid en moest zaterdag afreizen naar Londen om de halve finale van de FA Cup op Wembley te spelen. De tweede halve finale, tussen Coventry en Manchester United, staat op zondag op het programma.

Guardiola is van mening dat de Engelse voetbalbond meer moet doen om de spelers te beschermen. “Dit is onmogelijk voor de gezondheid van de spelers”, gaat de Spanjaard verder. “Dit is niet normaal. Ik kan dit zeggen omdat ik heb gewonnen, maar dit is niet mogelijk. Dit is onacceptabel. Ik begrijp niet hoe we vandaag hebben overleefd.” Wanneer Gary Lineker vraagt of Guardiola het probleem al heeft aangekaart bij de FA, geeft de Spanjaard aan dat dit niet helpt. “Denk je dat het iets gaat veranderen?”, vraagt Guardiola. “De enige macht die ik heb, is hier voor de camera.”

Vanaf volgend seizoen zijn er nog meer wedstrijden in de Champions League en wordt het programma nog voller, ziet ook Guardiola. “De eerste wedstrijd van de Champions League wordt gespeeld in dezelfde week als de eerste ronde van de Carabao Cup”, zegt de Spanjaard met verbazing op zijn gezicht. Hij weet namelijk nog niet hoe zijn ploeg beide duels kan spelen. “We willen graag voetbal spelen, maar dit is te veel”, sluit hij af.

