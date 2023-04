Gullit en Mulder kritisch op 'opleidingsclub' Ajax: 'Ze leiden alleen middenvelders en verdedigers op'

Tijdens het programma VoetbalCafé van Ziggo Sport zijn de analisten ingegaan op de spelers die de afgelopen jaren uit de Eredivisie zijn vertrokken. De mannen zien dat spelers uit de traditionele top drie vaak mislukken als ze kiezen voor een avontuur bij een grote Europese club. Ook vragen ze zich af of Ajax nog wel als opleidingsclub bestempeld mag worden.

“We hebben het er altijd over dat Ajax dé opleidingsclub van Nederland is waar heel het buitenland het over heeft, maar hoe lang is het geleden dat daar een spits of buitenspeler is doorgebroken”, begint Youri Mulder. “Het moet allemaal van buitenaf komen. Ze leiden alleen verdedigers en middenvelders op”, stelt de oud-voetballer.

De analisten vragen zich af of Ajax nog bestempeld mag worden als succesvolle opleidingsclub. Mulder vindt van wel. “Ze zijn nog steeds goed, kijk maar naar welke spelers waar nu spelen. Alleen dat zijn voornamelijk middenvelders en verdedigers." Ruud Gullit is het niet eens met zijn collega-analist over het feit dat Ajax succesvolle spelers heeft verkocht aan Europese topclubs. “De meeste spelers die weggaan bij Ajax, doen het niet goed in het buitenland. Die haken allemaal af. En dat is ook iets waarom mensen uit het buitenland denken: moet ik daar wel nog wel gaan kijken”, vertelt de oud-middenvelder. "Ryan Gravenberch, Brian Brobbey en Donny van de Beek zijn allemaal mislukt in het buitenland."

Succes komt van buiten de top drie

“Je ziet juist de spelers die níet uit de top drie komen, het heel goed doen in het buitenland”, vertelt Gullit. “Schouten, Thijs Dallinga, Branco van den Boomen”, sommen de analisten op. “Die gaan van lagere clubs naar het buitenland en zie je in een keer naar boven toe komen. Dat is wel leuk om te zien”, concludeert Gullit.