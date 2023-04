Hans Kraay kan 'prangende vraag' eindelijk stellen: 'En ik hoop dat Max eerlijk antwoord geeft'

Hans Kraay junior heeft Max Huiberts zondag bij Goedemorgen Eredivisie gevraagd of hij recentelijk is gepolst door Ajax, Feyenoord of PSV. De verslaggever probeerde zijn 'prangende vraag' gedurende de uitzending op meerdere momenten te stellen, maar presentatrice Fresia Cousiño Arias gaf hem daar aanvankelijk de kans niet voor.

Na een reclamebreak was het eindelijk zover. "Hans, houd je nog een beetje van me", vroeg Cousiño Arias gekscherend. "Natuurlijk", reageerde Kraay, waarna hij zijn vraag formuleerde. "Je zit je van tevoren weleens voor te bereiden en ik hoop dat Max eerlijk antwoord geeft. Je bent al zeven jaar een uitstekende technisch directeur. Ajax en PSV hadden een technisch directeur nodig en hebben er nu een. Feyenoord zoekt een technisch manager. Ben jij door een van de drie clubs benaderd?"

Die vraag kon Huiberts met één woord beantwoorden. "Nee", antwoordde de technisch directeur van AZ. "Is dat niet heel vreemd?", vroeg Kraay. "Dat moet je niet aan mij vragen", reageerde Huiberts. "Vind jij dat niet heel vreemd?", vroeg Kraay door. "Eigenlijk niet. Ik geef af en toe aan dat ik nog wel op mijn plek zit bij AZ en hier nog niet klaar ben. Dat is misschien ook wel bekend bij andere clubs", lichtte Huiberts zijn antwoord toe.

Huiberts is ook niet via zijn zaakwaarnemer gepolst door Ajax, Feyenoord of PSV. "Want die heb ik niet. Misschien is dat iets om over na te denken. Laat ik het zo zeggen: ik ben nog nooit rechtstreeks gevraagd. In ieder geval niet deze periode. In het verleden wel een aantal keer", aldus Huiberts, die nu de stap naar bijvoorbeeld Feyenoord niet wil maken. "Dat wil niet zeggen dat ik niet de ambitie heb om ooit een stap te maken, maar dat is nu niet aan de orde."