Quilindschy Hartman was zondagavond iets te snel op de persconferentie na de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk. De verdediger werd in de perszaal gebeld door de perschef, die zich afvroeg waar hij was. "Hey, ja, ik zit er al. Ik zit boven man", zei Hartman tot hilariteit van de aanwezigen in de zaal.

😂 | Een ongebruikelijk begin van de persconferentie van Quilindschy Hartman na Feyenoord-RKC Waalwijk... #feyrkc pic.twitter.com/6mKqz0QQg1 — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) April 9, 2023