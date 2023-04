Heerenveen zet mes in de technische staf en wijst assistent-trainer de deur

Ole Tobiasen vertrekt aan het einde van dit seizoen bij sc Heerenveen. De club heeft besloten om verder te gaan met twee assistent-trainers en daarom wordt het contract van de Deen niet verlengd. Tobiasen streek in de zomer van 2021 neer bij Heerenveen en was zelfs even interim-trainer in het Abe Lenstra Stadion.

"Ole heeft hier goed werk verricht", vertelt technisch manager Ferry de Haan op de website van Heerenveen. "Samen met Peter Reekers en Ruud Hesp heeft hij de club vorig seizoen door een zware periode geloodst. We zijn hem dan ook dankbaar voor zijn inzet bij de club en wensen Ole ontzettend veel succes bij het verdere vervolg van zijn carrière."

De 47-jarige Tobiasen tekende in de zomer van 2021 een tweejarig contract in het Abe Lenstra Stadion. Na het ontslag van hoofdtrainer Johnny Jansen stond hij zelfs een tijdje als interim-coach voor de groep. Dat ging hem goed af, want Tobiasen loodste de Friezen naar de play-offs voor Europees voetbal. Een ticket voor de Conference League zat er niet in.

Tobiasen timmert al sinds 2010 aan de weg in het trainersvak. Zo was hij in diverse functies werkzaam bij MVV, Roda JC, NAC Breda, Sparta Rotterdam en Almere City. Bij die laatste club was hij ook een tijdje hoofdtrainer. Dit seizoen was Tobiasen in Friesland. samen met Ruud Hesp en Peter Reekers als assistent werkzaam van hoofdtrainer Kees van Wonderen.