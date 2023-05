Heitinga aangeslagen na volgende klap voor Ajax: 'De gifbeker moet helemaal leeg'

John Heitinga verwijt zijn ploeg niks na de nederlaag tegen PSV in de finale van de KNVB Beker. De trainer van Ajax zag zijn manschappen voor iedere meter knokken in De Kuip, waar PSV uiteindelijk won na strafschoppen. Ajax gaat het seizoen zodoende afsluiten zonder prijs.

"Dit is gewoon kut", opende Heitinga na de wedstrijd zijn verhaal voor de camera van ESPN. "Als je ziet hoe de ploeg gestreden heeft. We kregen de kansen, maar hebben ze niet benut. In de tweede helft moeten we de 2-0 maken. Maar de ploeg heeft een reactie gegeven. De winnaarsmentaliteit was zichtbaar, de spelers kwamen voor elkaar op. Uiteindelijk is penalty's altijd klote. De gifbeker moet helemaal leeg."

Heitinga ging na afloop ook in op de vele opstootjes, die vooral in de eerste helft veel te zien waren. "Dit zijn finales en die wil je winnen", was hij duidelijk. "Uiteindelijk werd de grens van beide kanten opgezocht. Als ik de wedstrijd in Eindhoven heb gezien en dan nu. Dan heb ik wel een ploeg gezien die wilde vechten vandaag. De ploeg valt niks te verwijten. We moeten zorgen dat we tweede worden."

Ajax verloor uiteindelijk omdat Brian Brobbey (over), Jurriën Timber (lat) en Edson Álvarez (redding Joël Drommel) faalden vanaf elf meter. Fábio Silva schoot vervolgens de beslissende strafschop wel tegen de touwen. Heitinga weigerde de 'missers' van Ajax af te vallen. "Ik kan niemand wat kwalijk nemen. Ze gaan achter die bal staan en nemen hun verantwoordelijkheid", was de duidelijke boodschap van de oefenmeester.