Heitinga verklapt wie geschorste Álvarez bij Ajax vervangt in kraker om tweede plaats tegen PSV

Ajax treedt zondag in het Philips Stadion met Calvin Bassey als vervanger van de geschorste Edson Álvarez aan tegen PSV. Dat heeft trainer John Heitinga vrijdagmiddag op de persconferentie verklapt.

"Bassey gaat spelen", was Heitinga direct duidelijk op de eerste vraag die kwam van Hans Kraaij junior. "Calvin gaat een belangrijke rol spelen", voorspelde de trainer bovendien. Tegen PSV moet Ajax vooral waken voor de kopkracht van Luuk de Jong en Guus Til, beseft Heitinga. "Dat hebben we eerder dit seizoen bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ook gezien."

Artikel gaat verder onder video

Om te voorkomen dat PSV in de kaart gespeeld wordt, hamert Heitinga vooral op het voorkomen van situaties waarin de kopkracht van De Jong en Til van doorslaggevend belang kunnen zijn. "We weten waar hun kracht ligt", aldus Heitinga. "Voorzetten en standaardsituaties. We moeten zorgen dat we ze uit de zestien houden, dat we de voorzetten eruit halen."

Afgelopen weekend trad Ajax aan tegen FC Emmen met een middenveld bestaande uit Kenneth Taylor, Florian Grillitsch en Davy Klaassen. Op de vraag of Heitinga overweegt tegen PSV een extra creatieveling toe te voegen aan zijn middelste linie antwoordde de trainer ontwijkend. "We hebben niet veel smaken over", aldus Heitinga. Voor Mohammed Kudus komt het duel in Eindhoven sowieso te vroeg, zo gaf hij aan. Voor de bekerfinale van 30 april heeft hij wel goede hoop voor de Ghanees, net als rechtsback Devyne Rensch die komend weekend eveneens nog ontbreekt.