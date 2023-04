Hele slechte timing: oproep voor opblaasvoorwerpen rond Feyenoord - AS Roma

Een oproep van een deel van de Feyenoord-supporters heeft voor ophef gezorgd. ‘De Noordzijde’ een groepering vanuit de harde kern van de Rotterdammers, heeft een oproep gedaan om een sfeeractie neer te zetten met zo veel mogelijk opblaasvoorwerpen tegen AS Roma donderdagavond in het heenduel van de kwartfinale van de Europa League. Erg pikant: in 2015 werd de club daarvoor nog beboet.

En ook dat gebeurde in de wedstrijd tegen AS Roma, toen het duel tijdelijk werd gestaakt door arbiter Clement Turpín, omdat er aanstekers en opblaasbananen op het veld gegooid werden. Op de tribunes waren destijds sowieso veel opblaasbananen te zien. Onder anderen Gervinho voelde zich racistisch bejegend door de opvallende actie, hoewel dat altijd werd ontkend door de Stadionclub. De bananen waren als ludieke actie tegen de mindere resultaten, zoals ooit bij Manchester City ook gebeurde.

De UEFA gaf Feyenoord echter wel een boete van 50.000 euro, al gingen de Rotterdammers wel in protest tegen de straf. Dat De Noordzijde dinsdagochtend met een nieuwe oproep komt voor het duel met AS Roma, is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk en zeker ongelukkig van timing. Niet alleen ligt de spanning er na het duel met Ajax behoorlijk op, ook is opnieuw AS Roma de tegenstander.

Hoewel er duidelijk wordt gesteld dat de opblaasvoorwerpen op de tribunes blijven en zeker niet het veld op moeten, is een deel van de aanhang van Feyenoord op social media maar weinig blij met de oproep. Zij zien de bui voor nieuwe sancties alweer hangen. In de oproep wordt overigens geen oproep gedaan voor nieuwe opblaasbananen, zoals wel op het plaatje te zien zijn. ‘Neem jouw opblaaszwembad, opblaaskrokodil, opblaasflamingo of ander opblaasartikel mee, laten wij weer voor een ouderwetse chaos zorgen!’, staat er te lezen.

Tegen AS Roma zullen de netten opnieuw voor de tribunes hangen, waardoor de opgeblazen voorwerpen ook het veld niet opgegooid kunnen worden. Bovendien is een dergelijke actie beduidend minder gevaarlijk (en strafbaar) dan bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk. Maar aangezien Feyenoord onder een vergrootglas ligt bij de UEFA, is het de vraag of er gevolgen komen, als er toch opblaasvoorwerpen op het veld komen of er opnieuw opblaasbananen in De Kuip worden getoond. De timing van de oproep is in elk geval bijzonder ongelukkig.