Het is een zooitje bij Ajax: Perez lacht om reden afwijzing Ward

Het is dit seizoen een drama bij Ajax. Zowel op het veld als in de bestuurskamer maken de Amsterdammers er een potje van. Het fiasco met technisch directeur Julian Ward die niet kwam was het meest recente relletje bij de - voor nu nog regerend - landskampioen.

Julian Ward leek lang de aangewezen man om de technische functie te bekleden bij Ajax. De Engelsman heeft flink wat ervaring opgedaan bij Liverpool en zou de perfecte man zijn om de belangrijke taak op zich te nemen in de Johan Cruijff Arena. "Ik las gisteren (Zaterdag, red.) dat het komt om wat voor salaris hij kan verdienen bij Ajax. Je gaat mij toch niet vertellen dat je drie maanden lang aan het onderhandelen bent zonder dat er een indicatie is gegeven?", lacht Kenneth Perez in Dit was het Weekend.

Blijkbaar was de Engelsman dus niet gediend van het salaris dat de Amsterdammers hem wilden bieden, een aparte situatie na maanden onderhandelen. Na het vertrek van Marc Overmars namen Klaas-Jan Huntelaar en Gerrie Hamstra de technische taken op zich, maar dat heeft Ajax weinig goeds gebracht. De club heeft een fortuin geïnvesteerd afgelopen seizoen, maar een titel zit er niet in voor de club.

De achterstand van Ajax op Feyenoord bedraagt acht punten. Met nog zeven wedstrijden te spelen en het zwaardere programma van de club uit de hoofdstad lijkt een Amsterdamse titel dit jaar uitgesloten.