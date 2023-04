Hoesen (32) deelt dramatisch nieuws: 'Mijn lichaam zegt 'stop' maar mijn hart wil door'

Danny Hoesen stopt per direct met voetballen. De spits is met zijn club FC Emmen tot overeenstemming gekomen om zijn contract per direct te ontbinden. De reden daarvoor is treurig. Hoesen kampt met een heupblessure en verwacht niet meer wedstrijdfit te worden.

Dat nieuws maakt Emmen vrijdagavond bekend. Hoesen kwam in februari van dit jaar naar de club toe om een steentje bij te dragen in de strijd tegen degradatie. Uiteindelijk bleef zijn inbreng beperkt tot vier optredens. Hoesen kwam al niet fit binnen en Emmen wilde hem helpen om weer terug te komen. Een paar maanden later is de onvermijdelijke beslissing genomen dat Hoesen per direct een punt achter zijn loopbaan zijn. Op de clubwebsite laat de spits van zich horen.

"Ik ben naar FC Emmen gekomen om de club dit seizoen te helpen in de strijd om handhaving. Na mijn tijd in Amerika wilde ik terugkeren in Nederland en nog jaren voetballen. Dat ik nu moet stoppen met voetbal komt voor mij persoonlijk dan ook heel hard aan. Mijn lichaam zegt 'stop' maar mijn hart wil door. Helaas zit er niets anders op dan te stoppen als voetballer. Ik wil FC Emmen bedanken voor het vertrouwen en hoop dat ze in de Eredivisie mogen blijven!", laat Hoesen weten.

De inmiddels 32-jarige Hoesen begon zijn loopbaan bij Fortuna Sittard. Daarna begon hij aan avonturen bij Fulham, HJK Helsinki en keerde hij op huurbasis terug bij Fortuna. In de zomer van 2012 tekende de geboren Heerlenaar bij Ajax. Daar stond de voormalig jeugdinternational van Oranje twee jaar onder contract. Daarna trok hij nog langs PAOK Saloniki, FC Groningen, San Jose Earthquakes, Austin FC en de afgelopen maanden was hij actief bij Emmen.