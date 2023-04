Horrorblessure maakt waarschijnlijk eind aan seizoen van Hendrix: 'Hoorde iets kraken'

Het seizoen is voor Jorrit Hendrix hoogstwaarschijnlijk voorbij. De oud-speler van PSV brak op de training van zijn club Fortuna Düsseldorf zijn arm. Bij de val kermde hij het uit van de pijn.

Volgens de club gaat het om een 'complexe breuk'. Hij zal voor een langere tijd ontbreken bij het elftal en gezien het korte restant van het seizoen kan het zomaar eens gedaan zijn voor 2022/2023. De club speelt nog acht wedstrijden dit seizoen, de laatste op 28 mei. De val van Hendrix vond plaats voor de neus van Dusseldorf-trainer Daniel Thioune.

"We hoorden dat er iets kraakte bij Jorrit. Ik moest stoppen met de training. Het ziet er niet al te best uit", aldus de trainer tegenover BILD. Wat voor effect deze blessure heeft op zijn contract is nog maar de vraag. Afgelopen zomer tekende hij voor één seizoen. Hendrix was vorig seizoen nog speler van Feyenoord, hij werd verhuurd door Spartak Moskou.

De middenvelder besloot om niet te verlengen in Rotterdam-Zuid, maar om zijn heil ergens anders te zoeken. Het werd Fortuna Düsseldorf, een subtopper in de 2e Bundesliga. Hij was een belangrijke kracht dit seizoen. Hendrix kwam tot 21 duels voor de club totdat hij deze horrorblessure opliep.