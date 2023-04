'Huldiging Feyenoord op de Coolsingel mogelijk 'pas' 15 mei, ook bij kampioenschap week eerder'

Feyenoord zou zich in de volgende speelronde van de Eredivisie al kunnen kronen tot kampioen van Nederland. Dan moet het op zondag 7 mei zelf winnen van Excelsior en PSV een dag eerder punten hebben verspeeld bij Sparta Rotterdam. Maar omdat dit scenario geen zekerheid biedt, komt er een dag na de wedstrijd tegen Excelsior geen huldiging op de Coolsingel.

‘Volgens ingewijden is het te ingewikkeld en duur om dat mogelijk te maken’, schrijft het Algemeen Dagblad. Feyenoord heeft momenteel acht punten meer dan nummer twee PSV en met nog maar vier speelronden te gaan zou het over een kleine twee weken al raak kunnen zijn. Maar dan mogen de Eindhovenaren niet winnen van Sparta en zal Feyenoord een dag later moeten zegevieren bij Excelsior. ‘Omdat daar teveel onzekerheden in zitten, vinden de gemeente en politie het volgens ingewijden niet verantwoord om alles daarvoor in gereedheid te brengen’, leest het.

Voor een huldiging op de Coolsingel moeten er veel materiaal, beveiligingspersoneel en politieagenten beschikbaar zijn. Volgens het AD heeft het besluit om bij een eventueel kampioenschap op zondag 7 mei een dag later nog geen huldiging te organiseren op de Coolsingel mogelijk ook te maken met de ‘enorme druk op politie en gemeentepersoneel’. Rotterdam staat deze weken in het middelpunt van de belangstelling. Anderhalve week geleden stond in de stad de marathon op het programma, donderdag is het Koningsdag en drie dagen later staan Ajax en PSV in De Kuip tegenover elkaar voor de bekerfinale. Een huldiging een week later zou teveel van het goede kunnen zijn.

Maar dit wil niet zeggen dat er helemaal geen huldiging op de Coolsingel komt. De gemeente is er alles aan gelegen om daar ‘hoe dan ook’ een groot feest te organiseren als Feyenoord de eerste landstitel sinds 2017 officieel binnen heeft. ‘Gemeente en politie houden in elk geval wél serieus rekening met een huldiging op 15 mei, de dag na de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles’, schrijft het AD.