Hyballa baalt van eigen fans na gitzwarte avond in Breda: 'Dit is helemaal kut'

Peter Hyballa was vrijdagavond niet te spreken over het gedrag van enkele supporters van NAC Breda. De Duitser zag hoe het tot twee keer toe mis ging in het Rat Verlegh Stadion. Hyballa keek dan ook niet raar op toen scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd besloot te staken.

"Ik was bij de scheidsrechter binnen en hij heeft het duidelijk uitgelegd", aldus Hyballa voor de camera van ESPN. "Hij vertelde dat er tien minuten werd gestaakt als er vuurwerk gegooid werd. Als er iemand werd geraakt, zouden we meteen stoppen. Toen heeft hij gezegd dat er definitief gestaakt werd als er nog een keer gegooid werd. Dat is ook in het stadion omgeroepen. Ik heb het niet gezien, maar dit is absoluut geen discipline van onze supporters. Dat is tegen ons team en tegen onze club."

Manschot vertelde ook aan Hyballa wat er nu zal gebeuren. "Hij gaat een rapport schrijven en de KNVB moet dan beslissen. Of drie punten voor Willem II of de wedstrijd wordt nog uitgespeeld. Ik kan niks over emoties van fans zeggen, want ik ben zelf ook een emotionele man. Maar dit is helemaal kut", was de conclusie van de trainer. ESPN had ook graag spelers van NAC voor de camera gehad, maar zij worden door de club uit de wind gehouden. Manschot kwam na afloop eveneens niet met tekst en uitleg.

Aan de zijde van de bezoekers werd er ook flink gebaald, vooral omdat Willem II op 0-1 kwam in het hol van de leeuw. "Dit is een trieste bedoeling", opperde verdediger Wessel Dammers. "We kunnen niet zeggen dat een uitploeg nergens meer mag juichen. Dat moeten spelers altijd vrij kunnen doen. Het is jammer dat het hier helemaal mis gaat. Dit zijn de protocollen en de scheidsrechter had geen keus. Het is goed dat hij de regels naleeft. We wilden de wedstrijd graag uitspelen, maar de scheidsrechter was heel stellig."