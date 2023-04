Jahanbakhsh: 'Wat Mourinho deed, vond ik ook echt onnodig'

Alireza Jahanbakhsh is teleurgesteld door de reactie van AS Roma na de overwinning op Feyenoord in de Europa League. Trainer José Mourinho liet zich in de catacomben gaan richting Arne Slot.

"Een van de grootste teleurstellingen voor ons was hun reactie na de wedstrijd", erkent Jahanbakhsh op de persconferentie na de zege op FC Utrecht (3-1). "Met name de reactie van de spelers en de uitingen richting onze trainer. 'Jullie hebben alleen maar gepraat, dit dat.' Dat vond ik echt onnodig. Wat Mourinho deed, vond ik ook echt onnodig. Onze trainer heeft niets geks gezegd voor de wedstrijd, denk ik."

Mourinho schreeuwde in de catacomben richting Slot en adviseerde zijn collega om vaker naar Roma te kijken in plaats van naar Napoli en Manchester City. Jahanbakhsh vindt de woede-uitbarsting onterecht. "Onze trainer was professioneel op de persconferentie voor de wedstrijd. Ook tijdens en na de wedstrijd was hij professioneel. Voor mij was het een beetje raar, die reactie van ze. We hebben de wedstrijd helaas verloren."

Ook de spelers waren tijdens de wedstrijd 'bezig met onnodige dingen', aldus de aanvaller die zondag scoorde tegen FC Utrecht. "We probeerden gewoon koel te blijven. Zij proberen zo ook druk te zetten op de scheidsrechter. Ik vond dat ieder fifty-fifty-duel voor Roma was. Dat vond ik gek, maar daar kun je als speler niet veel aan doen. We probeerden goed te voetballen. Helaas hebben we de wedstrijd weggegeven."