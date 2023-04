Jansen maakt gehakt van Ajax: 'Dat is de meest pijnlijke conclusie die je kunt trekken'

Volgens Freek Jansen is Ajax terug in 2018. De Amsterdammers beleefden toen een rampzalig seizoen en gingen in april van dat jaar met 3-0 onderuit in de kampioenswedstrijd van PSV. De ploeg uit Eindhoven stuurde Ajax zondagmiddag met dezelfde cijfers terug naar Amsterdam, waardoor plaatsing voor de voorronde van de Champions League nog een hels karwei wordt. Jansen trekt na de nederlaag in het Philips Stadion een harde en voor Ajax pijnlijke conclusie.

De ploeg van trainer John Heitinga hoopte op bezoek bij PSV een grote stap in de richting van de voorronde van de Champions League te zetten, maar leed een kansloze nederlaag. Het was zeker niet voor het eerst dit seizoen dat Ajax hard onderuit ging in een topwedstrijd. “Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, in die zin dat er niets nieuws aan de hand is. Dat is denk ik de meest pijnlijke conclusie die je kunt trekken”, zegt Jansen in de microfoon van Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Een goed resultaat in Eindhoven zat er geen moment in voor Ajax. De Amsterdammers keken al na amper een kwartier tegen een achterstand aan en liepen toen al met de koppies naar beneden. “Als je naar vanmiddag keek, zag je een bepaalde gelatenheid over de ploeg. Een soort gelatenheid van: dit is het, dit is wat Ajax dit seizoen kan brengen. Als de weerstand toeneemt zie je alle gebreken bij Ajax aan het oppervlak komen. Dan lijkt het steeds een herhaling van zetten. Het is voor de Ajacieden pijnlijk dat het zo aan het oppervlak komt”, stelt Jansen.

Volgens Heitinga was het gebrek aan effectiviteit zondag het grootste probleem bij Ajax. Jansen heeft het daarentegen geen moment over de mogelijkheden die Ajax liet liggen. “Ze waren zó slordig aan de bal. Van fatsoenlijk combinatievoetbal was geen moment sprake. Het positiespel was heel ondermaats. En dan het spel bij balverlies… Dan heb je het de hele week over de ruimtes rond Luuk de Jong afdekken en dat je dat samen wil doen, maar dan zie je hem na twaalf minuten die 1-0 binnen knikken. Precies op een manier die jij, ik en iedereen vanaf het begin hadden kunnen uittekenen. Dan is Ajax niet in staat dat tegen te gaan. Dat zegt genoeg over de kwaliteit van dit Ajax.”

Gebrek aan kwaliteit én karakter

Jansen spreekt van een ‘hele matige selectie’. “Dat is geen verrassing, dat is niet nieuw. Maar het komt in elk topduel aan het oppervlak. Dusan Tadic heeft natuurlijk wel recht van spreken na al die jaren. Hij heeft allemaal goede spelers om zich heen meegemaakt en ziet nu gewoon dat hij hele matige spelers om zich heen heeft. Bij hem komt heel vaak het punt karakter ter sprake. Ook Heitinga kwam de laatste weken tot de conclusie dat de mentaliteit in de ploeg niet is wat men had bij Ajax de afgelopen jaren en wat men wil hebben binnen Ajax. Dat is ook wel heel pijnlijk. Dat geeft aan dat het niet alleen voetballend ondermaats is, maar ook qua mentaliteit écht ondermaats is.”