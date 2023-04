Jordy Clasie kan toptransfer overhouden aan Conference League-succes

Jordy Clasie heeft zichzelf in de kijker gespeeld bij Lazio, zo meldt de Corriere dello Sport. De middenvelder annex aanvoerder van AZ speelde vorige maand tegen Lazio in de Conference League en maakte in die wedstrijden een goede indruk op Maurizio Sarri, de trainer van de Serie A-club.

Lazio, de huidige nummer twee van Italië, is op zoek naar een nieuwe controleur, omdat rekening wordt gehouden met een vertrek van aanvoerder Sergej Milinkovic-Savic. Clasie wordt omschreven als een van de opties om de ploeg van Sarri te versterken. Het artikel wekt niet de indruk dat de interesse erg concreet is. Clasie heeft een contract tot medio 2024 in Alkmaar.

Enkele weken geleden zei trainer Pascal Jansen bij Studio Voetbal al dat hij rekening hield met interesse in zijn belangrijkste spelers. Onder meer Tijjani Reijnders, Jesper Karlsson, Sam Beukema en Milos Kerkez worden gevolgd door clubs uit binnen- en buitenland. "Het is inherent aan het voetbal. Als je goed presteert, krijg je aandacht", zei Jansen daarover.

"We moeten nog beter gaan presteren en dan zal het ontegenzeggelijk zo zijn dat er jongens in de belangstelling komen te staan en misschien ook wel een stap gaan maken", voegde de trainer toe. Hij liet Clasie, wiens waarde door FootballTransfers wordt geschat op twee miljoen euro, dit seizoen opdraven in 42 van de 43 wedstrijden die werden gespeeld.