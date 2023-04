Jozefzoon door het stof na historische misser tegen FC Groningen

RKC Waalwijk-aanvaller Florian Jozefzoon ging zaterdagavond heel Nederland door en misschien wel de wereld over. Tegen FC Groningen kreeg hij de bal op een presenteerblaadje aangeboden bij de tweede paal. Helemaal vrij en zonder keeper voor zich, slaagde hij er echter in om de bal nog naast het doel te werken. Door de 2-1 zege kon de hoofdrolspeler om het voorval lachen.

“Ik weet zelf ook niet wat er gebeurde. Ik moet hem gewoon raken”, glimlachte Jozefzoon voor de camera van ESPN. Direct na het duel had hij van vrienden de misser al doorgestuurd gekregen en daar had hij wel begrip voor. “Het is moeilijker om deze bal te missen dan te maken. Ik ben topsporter, zo’n wedstrijd zit er nou eenmaal tussen. Ik moet verder. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is het belangrijkste.”

Vertrek Oosting

Ook werd de routinier gevraagd naar het aanstaande vertrek van RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting, die komend seizoen aan het roer staat bij FC Twente. “Een toptrainer in wording”, stelt Jozefzoon stellig. “Een goede trainer, meer een gevoelsmens. Hij denkt goed na over de samenstelling van het elftal. (…) Tegen mij zegt hij vaak dat ik vrij moet zijn in mijn hoofd.”

Ook tactisch staat Oosting zijn mannetje, legt Jozefzoon uit. “Hij durft resolute beslissingen te nemen om veranderingen door te voeren. In de rust bijvoorbeeld of aan het begin van de wedstrijd, met een andere tactiek of opstelling. Dat durven niet veel trainers. Ook heeft de technische staf onderling een goede band. Ze passen heel goed op elkaar.”