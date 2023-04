Jozefzoon doet gooi naar misser van het seizoen: 'Goed dat er geen blooper-banden meer bestaan'

Florian Jozefzoon zal vannacht nog wel een aantal keer wakker schieten na de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Groningen. De aanvaller van de Brabanders kreeg in de eerste helft een gigantische kans om zijn club op voorsprong te zetten. Jozefoon werd uitstekend bediend door ploeggenoot Mats Seuntjens, maar kreeg de bal niet over de lijn.

"Dit is de misser van het seizoen", opperde commentator Vincent Schildkamp van ESPN. "Het stadion kijkt met een mengeling van verbazing en ongeloof naar deze misser van Jozefzoon. Het is maar goed dat er geen blooper-banden meer bestaan." RKC en Groningen ging door de misser met een 0-0 tussenstand aan de thee in Mandemakers Stadion.