Jozefzoon lacht als boer met kiespijn na misser: 'Kreeg 'm direct opgestuurd'

Florian Jozefzoon zal de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Groningen niet snel vergeten. De thuisploeg won in Brabant met 2-1, maar na afloop ging het vooral over de enorme misser van de ervaren aanvaller. Hij kan daar gelukkig zelf ook wel een beetje om lachen, zo bleek kort na het laatste fluitsignaal.

Jozefzoon kreeg in Waalwijk een grote kans om de score te openen. De aanvaller liet voor open doel na om de bal tegen de touwen te schuiven. "Ik heb hem direct opgestuurd gekregen via mijn telefoon. Helaas mis ik 'm, ik weet zelf ook niet wat er gebeurde. Die moet ik gewoon maken, ik mis hem niet twee keer denk ik. Dit was moeilijker dan 'm te maken. Jammer", was de reactie van de ex-speler van onder meer Ajax en PSV bij ESPN.

Toch kon de 32-jarige vleugelspeler de domper snel van zich afspelen in het Mandemakers Stadion. Gelukkig voor Jozefzoon won RKC toch nog met 2-1 dankzij twee doelpunten van Michiel Kramer. Dat moet volgens Jozefzoon dan ook de boventoon voeren. "Ik ben topsporter en zo'n wedstrijd zit er soms tussen. Dan moet ik gewoon verder. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is het allerbelangrijkste", sloot de aanvaller af.