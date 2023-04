Kan Groningen gebruik maken van kwakkelend Utrecht en mogelijke laatste strohalm grijpen?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 7 april.





Wedstrijden





Benfica – FC Porto (19.00 uur)

De Portugese Klassieker tussen Benfica en FC Porto staat vrijdagavond weer op het spel. De vraag is of Porto, dat tien punten achterstand heeft op koploper Benfica, kan inlopen op de formatie van Roger Schmidt. Of de kampioensstrijd daardoor nog enigszins spannend van gaat worden is nog maar de vraag. Benfica, dat in de kwartfinale van de Champions League staat en in de Primeira Liga pas één keer verloor, kent een fenomenaal seizoen. Tegenstander Porto is op gepaste afstand de achtervolger en kan op bezoek in Estádio da Luz de achterstand verkleinen naar zeven punten.

FC Groningen – FC Utrecht (20.00 uur)

Ook de Eredivisie wordt vrijdagavond hervat, en wel door FC Groningen en FC Utrecht. Bij Groningen is het zoals gezegd code rood. De ploeg van Dennis van de Ree staat zeven punten achter op plek zestien en ligt op de rand van degradatie. Toen de Groningers eind februari met overtuigende cijfers van Excelsior wonnen, leek het erop dat ze de smaak te pakken hadden. Maar niets bleek minder waar, want de daaropvolgende wedstrijden werden alle vier verloren. Vrijdagavond ontvangt De Trots van het Noorden FC Utrecht in de eigen Euroborg. Het is bijna noodzakelijk voor Groningen om deze wedstrijd te winnen, anders wordt het wel heel zwaar om degradatie te ontlopen. Gelukkig voor de Groningers, is dat FC Utrecht ook in een belabberde fase zit. Na de beschamende uitschakeling tegen SV Spakenburg zijn de Domstedelingen het helemaal kwijt en werden de wedstrijden tegen Fortuna Sittard, NEC, Go Ahead Eagles en FC Volendam niet gewonnen. Kan de ploeg van Michael Silberbauer zich herpakken en drukken ze Groningen nog dieper in de zorgen?

Artikel gaat verder onder video

De Graafschap – Heracles Almelo (20.00 uur)

Op papier een Eredivisiewaardig-affiche in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap neemt het in eigen huis op tegen aanstaand promovendus Heracles Almelo. Over de bezoekers kunnen we kort zijn. De Heraclieden staat liefst elf punten voor op nummer drie Almere City FC en is hard op weg naar promotie. Voor De Graafschap gelden andere belangen. De Superboeren staan op plek tien en zijn opgeklommen na een beroerde seizoenstart. Plek tien is nog niet genoeg voor een plek in de nacompetitie, daarvoor moet De Graafschap nog twee plaatsen omhoog. De achterstand op die positie is op dit moment vier punten.

Voetbal op tv

13.30 uur: Millwall FC – Luton Town FC, Viaplay, live verslag van de wedstrijd in de Championship

16.00 uur: Oxford United – Sheffield Wednesday, Viaplay, live verslag van de wedstrijd in de League One

16.00 uur: Watford – Huddersfield Town FC, Viaplay, live verslag van de wedstrijd in de Championship

17.00 uur: Salernitana – Internazionale, Ziggo Sport, live verslag van de wedstrijd in de Serie A

18.30 uur: Sunderland – Hull City, Viaplay, live verslag van de wedstrijd in de Championship

19.00 uur: Lecce – Napoli, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van de wedstrijd in de Serie A

19.00 uur: Benfica – FC Porto, Ziggo Sport, live verslag van de wedstrijd in de Primeira Liga

20.00 uur: Voetbal op Vrijdag, ESPN, schakelprogramma van Keuken Kampioen Divisie-speelronde

20.00 uur: FC Eindhoven – PEC Zwolle, ESPN 3, live verslag van de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie

20.00 uur: FC Groningen – FC Utrecht, ESPN 2, live verslag van de wedstrijd in de Eredivisie

20.00 uur: Nederland Vrouwen – Duitsland Vrouwen, NPO 3, live verslag van de vriendschappelijke interland

21.00 uur: AC Milan – Empoli, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van de wedstrijd in de Serie A

21.00 uur: Middlesbrough – Burnley, Viaplay, live verslag van de wedstrijd in de Championsship