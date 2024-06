Noa Vahle tovert met eerste vraag meteen grote glimlach op het gezicht van Wijnaldum

Het Nederlands elftal is momenteel volop in voorbereiding op de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar drie dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen wordt er ook nog even stilgestaan bij een wedstrijd precies tien jaar geleden. De formatie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal was op 13 juni 2014 in de eerste wedstrijd van het WK in Brazilië met 5-1 te sterk voor Spanje. Noa Vahle herinnert aan die avond en zorgt daarmee voor een grote glimlach op diens gezicht.

Oranje werd tijdens de loting voor het WK van 2014 in Brazilië gekoppeld aan Spanje, Chili en Australië en kwam daarmee in een loodzware groep terecht. De verwachtingen rond het Nederlands elftal waren niet bijster hoog, maar de ploeg van Louis van Gaal maakte op overtuigende wijze korte metten met alle twijfels. De eerste groepswedstrijd tegen Spanje resulteerde in een 1-5 overwinning en die bleek het startsein voor een gedenkwaardig toernooi (bronzen plak). “Het is vandaag een bijzondere dag, want het is precies tien jaar geleden sinds die 5-1”, begint Vahle het gesprek met Wijnaldum.

“Ja? Oh, oké. Dat is inderdaad mooi ja”, reageert de middenvelder van het Nederlands elftal. Vahle vraagt zich af of hij er nog weleens aan terugdenkt. “Soms. Als je over toernooien praat en soms zie je op Instagram wat voorbijkomen. Dan denk je wel aan die momenten”, zo vertelt Wijnaldum, die ervan overtuigd is dat er ook deze zomer in Duitsland iets ‘magisch’ kan ontstaan. “Ik moet zeggen dat dit team vanaf het begin wel hechter is dan het team van het WK. Daar is het natuurlijk gegroeid gedurende het toernooi en ik hoop dat het bij ons juist vele malen meer kan groeien dan hoe het nu is.”

Vahle wil weten waarom Wijnaldum het huidige team ‘hechter’ noemt dan de selectie van tien jaar geleden in Brazilië. “De periode waarin we begonnen met deze trainer (Ronald Koeman, red.) hadden we ons voor twee jaar niet gekwalificeerd, of eigenlijk voor vier jaar”, doelt Wijnaldum op de absentie van Oranje tijdens het EK van 2016 in Frankrijk en twee jaar later op het WK in Rusland. “Toen ging het eigenlijk niet zo goed, maar ik denk dat we toen van binnenuit naar elkaar gekomen zijn en hebben geprobeerd elkaar te helpen, omdat het van buitenaf niet altijd positief was.” Koeman vertrok in de zomer van 2020 bij Oranje om aan de slag te gaan bij FC Barcelona, maar volgens Wijnaldum heeft dat weinig tot geen invloed gehad. “We zijn heel hecht gebleven. Toen hij wegging was het er ook nog wel en toen hij terugkwam heeft hij het weer opgepakt.”

Wijnaldum groeit uit tot basisspeler

Het WK in Brazilië was het eerste eindtoernooi voor Wijnaldum. De middenvelder moest het in de eerste twee groepswedstrijden tegen Spanje en Australië nog doen met invalbeurten, maar kreeg tegen Chili een kans vanaf het begin en gaf zijn plek niet meer uit handen. Hij zou uiteindelijk in alle wedstrijden in de knock-outfase de negentig en zelfs honderdtwintig minuten volmaken en een sterk toernooi bekronen met een treffer tegen Brazilië in de strijd om de derde plek (0-3).

Bekijk hieronder het interview tussen Vahle en Wijnaldum.

