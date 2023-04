Kerkez kan droomtransfer maken: voor 65.000 man spelen in de Champions League

Milos Kerkez staat in de belangstelling van Benfica, zo bevestigt zijn vader annex zaakwaarnemer Sebastijan Kerkez. De negentienjarige smaakmaker van AZ geniet volgens zijn vader echter interesse van meerdere clubs.

"We hebben alleen nog verkennende gesprekken gevoerd met clubs", zegt Sebastijan Kerkez in een interview met het Hongaarse M4 Sport. "Dat ging over zaken als: wat zou zijn rol zijn bij de club? Wat wordt van hem verwacht? Zulke dingen. We hebben met niemand over contractvoorwaarden gesproken. Benfica zou een prachtige club zijn voor hem. Ik heb met de gesproken, maar ik heb ook van tien andere clubs gehoord. We willen een of twee clubs uitkiezen en daarmee goed in gesprek gaan, maar we zijn hier bij AZ ook heel gelukkig."

Kerkez voelt zich thuis in Alkmaar, vertelt zijn vader. "Dat de supporters zijn naam zongen, is iets wat we nooit zullen vergeten." Bovendien is er geen noodzaak om te vertrekken. "Er is interesse uit Engeland, Spanje, Italië, Portugal, Duitsland en Frankrijk. Iedereen geeft om geld, maar wij niet. We hebben een goed leven, we hebben alles wat we nodig hebben. Geld is geen reden om een transfer te maken op dit moment. Het grote geld zal ooit wel komen. We willen iets anders. Mijn voorkeur gaat uit naar Engeland, die van Milos naar Spanje."

Toch is Benfica de enige club die bij naam wordt genoemd. Dat zou een prachtige transfer zijn voor de linksback, die dan nagenoeg zeker de Champions League in gaat en voor 65.000 man kan spelen in Estádio da Luz. Roger Schmidt is de trainer van de Portugese grootmacht.