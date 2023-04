KNVB hakt knoop door en laat veelbesproken netten deels hangen voor bekerfinale

De KNVB heeft besloten om tijdens de bekerfinale tussen PSV en Ajax een deel van de netten laten hangen. Dat betekent dat er achter de doelen van De Kuip netten komen om te voorkomen dat toeschouwers spullen op het veld kunnen gooien. Aan de lange zijdes van het veld komen geen netten, meldt het ANP.

In de Rotterdamse Kuip hangen de rest van dit seizoen sowieso netten als Feyenoord thuis speelt. Op die momenten is het volledige speelveld 'afgesloten' door de netten. Die beslissing werd genomen na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker. Tijdens de finale van dat toernooi vindt de KNVB het alleen nodig om de korte zijdes af te dekken.

Dat zijn namelijk de stukken van het stadion waar de aanhang van de rivalen uit Eindhoven en Amsterdam zit. Vorig jaar speelden PSV en Ajax ook tegen elkaar in de finale en destijds werden dezelfde maatregelen getrokken. Uiteindelijk verliep de finale prima en bleef het rustig in Rotterdam-Zuid. PSV wist de laatste editie van de KNVB Beker winnend af te sluiten: 1-2.

De finale van de beker is voor beide ploegen de kans om het seizoen nog een beetje glans te geven. Met nog vijf wedstrijden is het gat met koploper Feyenoord namelijk acht punten en dus is de titel heel ver weg. Aanstaande zondag staan beide ploegen ook al tegenover elkaar. Dan wordt er in het Philips Stadion gestreden om de tweede plek in de Eredivisie.